“Nunca en mi vida lo había hecho”, Andy Rivera tras enfrentar un inesperado miedo

El cantante Andy Rivera compartió con sus millones de fanáticos cómo fue su día al querer vivir algunas experiencias solo.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de cinco millones y medio de seguidores, reveló cómo se sintió.

Según dejó ver decidió enfrentar uno de sus miedos e ir a un restaurante a almorzar solo por primera vez, enseñando que en realidad no estaba acompañado por nadie, además de mostrar parte del lujoso lugar.

Posteriormente enseñó lo que decidió comer, para después mostrarse desde su vehículo camino a casa.

“Que experiencia más especial comer solito. Soy humano y tengo muchas inseguridades como todos nosotros y esa, no me pregunten por qué, me generaba muchas cosas. Me sudaba la mano entrando al restaurante, yo me imaginaba quebrando vasos, correándome la ropa, yo dije ‘voy de negro por si algo una Andrés Felipipada’, pero fue maravilloso llegar que me atendieran tan bonito, un señor súper querido, pedí mi plato y llegar a ese punto donde entendí que desde escoger le restaurante, sacar ese tiempo en mi agenda, pensar en todo para mí y eso era lo que me daba miedo y lo que siento raro, yo creo que me sigue dando miedo, fue raro”, confesó.