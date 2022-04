Andrea Valdiri confiesa detalles del inicio de su relación con Felipe Saruma

La emprendedora, bailarina e influenciadora barranquillera Andrea Valdiri concedió una entrevista a una revista especializada en entretenimiento en la que reveló varios detalles del inicio de su relación con el creador de contenido Felipe Saruma, quien ahora es su esposo.

"En 2020 hicimos nuestro primer live, pero no nos conocíamos. Durante ese en vivo le preguntaron a Felipe '¿qué actriz o influencer colombiana te parece linda?' Él respondió: 'me parece muy linda una costeña que es mayor que yo y tiene una hija’. De inmediato, la gente escribió '¡te gusta la Valdiri!'", recordó Andrea Valdiri.

La emprendedora de 30 años agregó que luego de unos meses, el creador digital de 23 años volvió a contactarla para invitarla a grabar juntos: "yo estaba con mi ex y Saruma me escribió si podía hacer un video conmigo. Yo le dije ‘perfecto, estoy en Cartagena en el apartamento de mi novio, que está recién operado'. Él me respondió: ‘Listo, voy y grabamos allá para que no haya problemas'".

Andrea Valdiri confesó la impresión que tenía de Felipe Saruma en esa época: "él no habla, es muy reservado. Se abre con la cámara en Instagram, pero presencialmente es muy penoso".

Felipe Saruma le expresó su apoyo a Andrea Valdiri cuando ella más lo necesitaba

"Cuando tenía tres meses de embarazo, mi pareja ya tenía otra. Entré en una depresión muy grande. Me ahogaba en la tristeza. (...) Felipe me escribió: ‘Andre, cuentas conmigo. Tú eres una berraca echada para adelante. Es una etapa difícil, pero tienes tu trabajo e hijas’", contó la bailarina.

Andrea Valdiri agregó que las palabras de quien ahora es su esposo "llegaron cuando más las necesitaba y me impresionó porque mucha gente que me conocía no dijo ni ‘púdrete’, solo juzgaron".

La influenciadora tenía seis meses de embarazo cuando aceptó "hacer videos con él y nació una conexión muy linda". Además, afirmó que Felipe Saruma le dio apoyo emocional y le ayudó a recuperar su autoestima.

Andrea Valdiri relató que en esa época "fuimos una ayuda mutua, no solo en lo laboral, también me dio cosas bonitas que necesitaba y yo le enseñé cosas familiares. Fue un trabajo perfecto en equipo. Lo vi como mi amigo, mi llave, alguien bien bacano".

“Felipe me pidió que fuera su novia un día antes de parir a Adhara, el 6 de junio de 2021. Yo dije ‘sí. Esto es’. No lo dudé, porque no muchos hombres están contigo en un momento duro, mirarte embarazada, eso tiene sus chicharrones”, concluyó la barranquillera.

