Andrea Valdiri aclaró inquietudes tras confusos mensajes en su Instagram

Influenciadora Andrea Valdiri aclaró las inquietudes que le surgieron a miles de sus fanáticos luego de confusos mensajes en su cuenta de Instagram.

Por medio de la red social, donde tiene más de siete millones y medio de seguidores, la bailarina compartió varias imágenes con diversas frases, que provocaron confusión en sus admiradores sobre si estaba discutiendo con su pareja, el productor Felipe Saruma o le estaba lanzando indirectas a su exnovio Lowe León.

"Si no sabes lo que buscas, entonces no desordenes la vida de otro"..."Busca a alguien que te apoye en todo. Porque besos y fiesta cualquiera puede" , fueron algunas de las frases que agregó.

Debido a las constantes preguntas que le hicieron al respecto y las especulaciones que estaban girando a ello, la barranquillera decidió responderles y explicar por qué ponía estas imágenes.

“Me han escrito mucho '¿Andre te pasa algo?'. Cuando yo tengo que contarles algo y decir, yo la canto plena, no hay ningún problema, simplemente yo coloco mensajes hace muchos años en mi Instagram porque yo siento que cada cabeza es un mundo y todo tenemos situaciones diferentes, de pronto yo te tiro el mensajito y te suba los ánimos, lo hago nada más con esa intención, pero el día que a mí me pase algo yo se los digo y me gustan los mensajitos”, señaló.