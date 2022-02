Andrea Valdiri y Felipe Saruma sorprendieron a sus fans con una gran noticia

Desde hace semanas, en las redes sociales, se especula sobre la relación amorosa entre Andrea Valdiri y Felipe Saruma. Hasta se ha dicho que la pareja contraerá matrimonio muy pronto. Lo cierto es que ninguno ha confirmado o desmentido la información.

En sus más recientes historias en Instagram, la guapísima Andrea Valdiri sorprendió a sus seguidores con una gran noticia. Felipe Saruma fue el encargado de informarla a los 7.4 millones de fans de Valdiri en la red social.

“Queremos contarles algo, algo muy importante para nosotros y es que queremos formalizar, formalizar esta noticia y decirles a todos ustedes que…”, fueron las primeras palabras de Saruma, mientras Valdiri le daba besos en el cachete y sus miles de seguidores entraban en suspenso.

Sin embargo, la noticia no estaba relacionada con su presunto romance. El creativo generador de contenidos terminó su frase diciendo “…que ya va a salir el nuevo reality de la señorita Andrea Valdiri contando toda su vida”. En medio de carcajadas, Valdiri dijo “ahhh qué pensaban”.

La hermosa empresaria, quien continuamente se roba todos los suspiros en las redes con su atractiva figura, agregó: “…yo sé que les va a encantar esta historia. Se la tienen que ver amores, no se la pueden perder… ayer terminamos de grabar precisamente. Falta un evento muy importante que no les he contado… los Amo con todo mi corazón”.

La barranquillera no ha compartido mayores detalles de la plataforma en la que se trasmitirá esta producción en la que revelará detalles de su vida personal y profesional con la que Valdiri espera ser una inspiración para muchos.

Respecto, al dueño del corazón de Valdiri aún no se sabe mucho aunque miles de seguidores aseguran que ella y Felipe tienen un romance desde hace tiempo y pronto lo oficializarán.

