El divertido video de Alejandra Ávila sobre el mundo laboral

Alejandra Ávila ha sorprendido a los colombianos con su papel de Claudia Cruz "La Buenona" en Hasta que la Plata nos Separe, donde interpreta a una vendedora atractiva y naturalmente chismosa, que no desaprovecha cualquier hombre que entre a Ramenautos para atraparlo en sus redes; su papel ha logrado sacar cientos de sonrisas y risas a los televidentes, quienes le han expresado su agrado a través de redes sociales.

La actriz ha sabido conquistar a las personas con su papel el cual dentro de la historia no es muy querido por Alejandra Maldonado (Carmen Villalobos) quien cree que es una mujer que sabe poco de autos y que solo consigue vender automóviles gracias a sus atributos físicos, pero igual desde que cumpla no tendrá un motivo suficiente para sacarla de Ramenautos.

Para no perderse: Hasta que la plata nos separe hoy: La pajarita empieza a cantar y a espiar

Un divertido video sobre la situación de Claudia en Ramenautos

Desde Canal RCN junto a Aleja Ávila recreamos de forma divertida una situación que viven algunos colombianos constantemente en su vida laboral, cuando llegan a la empresa y no ven a su jefe y se sienten aliviados o tranquilos de no verlo sentado esperándolos con múltiples tareas o es el caso cuando las personas llegan tarde a su trabajo y preciso el jefe los está esperando de mal humor.

El papel de Claudia representa a ese grupo de personas, pues este personaje ha demostrado que quiere poco a su jefe Alejandra Maldonado y menos cuando está de mal humor, pues en los capítulos que hemos visto hasta ahora cuando a Maldonado se le sale el mal genio hay que pagar escondedero.

No hay nada mejor que llegar a la empresa y que no esté el jefe. O, al menos, así lo piensa Claudia cuando no ve a Maldonado en Ramenautos.

La publicación ha sido bastante comentada por los internautas que se divirtieron y se sintieron identificados con el video y otros aprovecharon para dejarle algún piropo a la bella actriz.

"Hermosa, de las mejores de la novela; Con una jefa como Alejandra cualquiera estaría así; Lo mismo me pasa a a mi en el trabajo; me solía suceder en cierta época; tú y yo cuando no viene la innombrable; Hermosa actriz".

Recuerda que, si no te quieres perder ningún detalle de Claudia y todos los particulares vendedores de Ramenautos, te invitamos a conectarte de lunes a viernes a las 9:30 p.m. con Hasta que la Plata nos Separe a través de la señal de televisión de Nuestra Tele.