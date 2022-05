Aida Victoria respondió algunas preguntas sobre su relación con Naldy

La bella creadora de contenido, Aida Victoria Merlano, fue sorprendida por el cantante Naldy, pues decidió pedirle que sea su novia con una valla a la que le agregó un código QR que, al escanearlo, mostraba un video de momentos románticos de los dos.

Esta polémica influencer, quien recientemente mostró sus pasos prohibidos en el concierto de Karol G, decidió resolver muchas de las preguntas que surgieron en las redes a raíz de esta relación.

“Pero la gente quiere saber es el chisme del novio mío jajaja se siente tan raro… así que aquí pongo una cajita, yo le resuelvo su incógnita… porque no pensé que me fueran a amarrar Naldy José”

La primera pregunta tenía que ver con la manera como se conocieron y los dos dieron sus puntos de vista acerca de este momento.

“Naldy me odiaba porque resulta que, el día que nos presentaron […] para que yo fuera modelo de un video suyo y nos empezaron a molestar y tal y yo dije como que ‘mira, te voy a aclarar algo tú no eres mi tipo, plop’” explicó la colombiana.

“De eso me acuerdo tanto, yo dije ‘qué costeña tan picada, no quiero trabajar con ella, chao’” expresó el cantante urbano.

La segunda pregunta que contestó Aida tenía que ver con el hecho de que algunos internautas pensaron que ese noviazgo tenía que ver con una canción de Naldy, a lo que ella contestó:

“No. De hecho, la gente no sabe lo que hay detrás, Naldy ni siquiera puede sacar música porque rompió relación con su disquera. De hecho, esa fue una de las razones por las que volvimos a hablar porque un día me llamó y me dijo ‘estoy pasando por un momento duro, marica; me siento solo, me está pasando esto y, de hecho, yo me fui hasta Medellín y creo que es de esos momentos que uno sabe quién es quién”.