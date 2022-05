Aida Victoria Merlano reveló candente cita con su novio Naldy

Recordemos que la pareja de influencers había terminado su relación en el mes de febrero, pero luego de varios rumores sobre su reconciliación y apariciones muy juntitos en redes sociales, todo apuntaba a que florecía una nueva oportunidad en el amor entre Aida Victoria Merlano y el cantante Naldy.

El intérprete de Guatapé, ha demostrado que va con toda en este nuevo chance que le dieron en el amor, pues tras pedirle a Merlano que fueran novios por medio de una valla publicitaria en una vía principal, se trasladaron para un restaurante y por medio de una cena, oficializaron su compromiso.

Lo que más llamó la atención de este encuentro entre los dos, fue el coqueteo, que según los internautas lo describen como un acto íntimo en un lugar público. Así lo dejaron ver en las historias de la cuenta de Instagram del cantante Naldy, donde Aida califica la situación como “inapropiada” y hasta expresó en no volver al restaurante, porque según ella, los meseros se dieron cuenta de los actos, no “tan apropiados” que estaban realizando en su mesa.

+Aida: "Más bien da gracias que no nos vetaron de este restaurante, gracias... Yo no pensaba volver a este restaurante".

-Naldy: "¿Por qué?”

+Aida: "Porque los meseros se tuvieron que haber dado cuenta, nos miraban todo el tiempo, como aquí está pasando algo. No hicimos nada malo, pero si fue muy inapropiado".