¡Dijo que sí! Así fue la romántica propuesta que Naldy le hizo a Aida Victoria

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano se ha venido vinculando emocionalmente desde hace varios meses con el cantante de musica urbana Naldy, con quien se evidenciaron románticos detalles y momentos que iban coleccionando, para construir lo que parecía una intensa relación. Sin embargo, en cuestión de semanas, se hizo evidente la distancia entre ellos, al parecer, por una falta por parte del interprete de "Guatape".

Tras varias semanas de distancia, los jóvenes sorprendieron con su cercanía, pero esta vez, aunque con toques de picardía entre ellos, parecía ir mucho más ligada a la amistad. Tanto así, ahora se les ve mucho más que antes, colaborando en sus contenidos, mismo que fueron dando nuevamente un giro hacia una relación sentimental, al punto, en que el reguetonero no se aguantó y le hizo una romántica petición para que fueran novios.

Muy creativo y romántico, Naldy mandó a poner una valla publicitaria en una vía principal donde colgó una foto de su ahora novia Aida Victoria, con un enorme mensaje donde le preguntaba si quería ser su novia, por si fuera poco, este "anuncio" contenía un código QR que llevaba a un romántico video de los socialities besándose.

Tras la propuesta del paisa, Aida se mostró emocionada y sorprendida y hasta publicó una historia bastante cómica en sus redes personales donde mostraba cómo se estaba despidiendo del ganado. Posteriormente, le dijo de manera muy tierna, que auqnue le fascinó su creatividad, igual le hubiera dicho que sí a su propuesta aunque hubiese sido de una manera casual.

"Aclaración importante, osea si me llevas a un restaurantico y me das el postrecito preguntando "¿quieres ser mi novia?", escrito en salsa de chocolate, igual te hubiera dicho que sí", dijo Aida, a lo que su novio le aclaró que no lo hizo buscando que ella le dijera que sí, sino para hacer sentir la mujer más especial de Colombia.