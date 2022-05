Aida Victoria, casi llorando, recrea escena de despecho

La creadora de contenido y modelo colombiana Aida Victoria Merlano, quien recientemente se quedó sin pantys tras sacudida en el mar, subió un interesante video tipo reel en el que recrea una escena de despecho que es viral en redes sociales.

En el video, Aida hace su mejor esfuerzo actoral y parece que incluso fuera a llorar mientras hace las líneas de la escena:

“Tú sabes cuánto tiempo estuve esperando una pu** llamada tuya, que simplemente me dijeras: ‘perdón’ porque con eso valía para poder seguir adelante. Hasta que me di cuenta de que hay gente en nuestra vida, por mucho que les queramos, sobran. Y tú sobras” dice el video a recrear.

En la descripción del post, Aida Victoria explicó que sintió esas frases en el corazón y se mostró de acuerdo en lo que dice.

El video fue publicado hace menos de dos días y ya cuenta con más de 100 mil likes y 800 comentarios en los que varios internautas se muestran de acuerdo con lo que dice el video y, además, expresan admiración por la actuación de Aida pues ‘casi los hace llorar’.

“Casi te hago la pu** llamada, pero cuando empecé a marcar, me di cuenta de que no era real porque no sabía tu número”.