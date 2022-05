Aida Victoria quedó sin pantys tras sacudida en el mar

La creadora de contenido Aida Victoria sigue siendo tendencia en las plataformas digitales tras publicar un emotivo video con el que homenajeó a su progenitora Aida Merlano por el Día de la Madre, recordando el momento en que pudo reencontrarse con ella tras casi dos años de no verla. Luego de esto y para alegrar la jornada de sus más fieles seguidores, se comprometió a obsequiarles una celebración especial a 10 de ellos, que no tuvieran recursos, donde incluiría desde una cena en un buen restaurante, hasta el respectivo detalle.

Tras esto, la mujer se mostró celebrando esta jornada en la playa, con sus amigos más cercanos, ya que recordemos su mamá se encuenta en el país vecino Venezuela, mientras intenta solucionar sus deudas legales con el gobierno nacional.

Como es bien caracterísitico en Aida Victoria, se mostró fuerte y sonriente en sus vacaciones, donde presumió desde graciosas situaciones, hasta el sensual bronceado que se estaba haciendo, para marcar sus particulares marcas de prendas íntimas, con cintas de bronceo, las cuales esta vez, le jugaron una mala pasada, tras la intensidad de las olas.

"Bendita me arrastró una ola, quedé empel&%$, me arrastró una ola...sí, mi traje de baño me lo desarmó el mar, pero mira, cogí color, mira eso, es que nena, a mí esto me parece como que se ve tan sexy", expresó la barranquillera quien se mostró un poco sofocada y entre risas por lo sucedido.