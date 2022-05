Con emotivo video, Aida Victoria homenajeó a su mamá Aida Merlano

En la jornada de este domingo 08 de mayo, Colombia celebró el Día de la Madre donde reconocidas progenitoras y familias del medio, aprovecharon para sorprender a esas guerreras incanzables con detalles, sorpresas, recuerdos y esas palabras que recargan.

Quien se sumó a esta iniciativa de homenajear a su mamá fue precisamente la creadora de contenido Aida Victoria Merlano, quien especialmente en las últimas semanas dejó en evidencia su nostalgia por estar lejos de la mujer que le dio la vida y durante la jornada de este domingo aprovechó el festejo a las mamás, para revivir el emotivo momento en que pudo reecontrarse con ella, tras casi dos años de distancia.

Feliz día ma. Me hiciste una mujer fuerte y decidida; me enseñaste a enfrentar los problemas con “la cabeza alta y los ojos bien abiertos”; me enseñaste que la esencia de la vida no está en lo que tienes sino en lo que das… Gracias por cada cosa que has plantado en mí y que me ha hecho ser quien soy. Te amo infinito.