¿Quién le hizo tanto daño a Karol G?, Aida Victoria Merlano al usar peluca roja

La influenciadora Aida Victoria Merlano lleva varios días siendo tendencia en las redes sociales y centro de atención en las noticias por cuenta de su condena por la presunta participación en la fuga de su mamá, la excongresista Aida Merlano, y haber instrumentalizado a un menor de edad, su hermano, para los mismos hechos.

Luego de que un Juez de la República anunciara la condena de 7 años y medio de prisión domiciliaria en contra de la creadora de contenidos, Aida Victoria Merlano ha dicho que espera quedar en libertad en el fallo de segunda instancia.

Mientras tanto aguarda con paciencia y divierte a sus casi 4 millones de seguidores en la red social de Instagram con divertido contenido.

La broma de Aida Victoria a su abuelita

Como la jocosa broma que le hizo a su abuela, al acusarle de haber tomado sin permiso unas toallas. En las stories, Aida compartió la conversación con la señora en la que le dice que “si te las robaste porque las estabas necesitando, no te preocupes”.

Por supuesto, la abuela se molestó y dijo que solucionaría ese mal entendido de inmediato, pues ella no es ninguna “ladrona”. “…Mary que no esté inventando vainas conmigo, ya voy para allá a arreglar ese chicharrón, a mí no me van a meter en cuentos raros y muchos menos me van a decir ladrona”, dijo la abuela de Aida muy molesta.

Por supuesto, la joven influenciadora después le explicó a la abuela que todo era parte de una broma y la tranquilizó.

Aida Victoria con peluca roja la estilo Karol G

Luego de la broma, Aida Victoria sorprendió aún más al dejarse ver con peluca roja y al insinuar que ya sabía de qué se disfrazaría en unas semanas para la celebración de Halloween.

Sin embargo, en el video en el que Aida Victoria se ve al espejo con la llamativa peluca, mientras baila al ritmo de ‘Gatúbela’ -el más reciente éxito musical de la artista antioqueña-, la creadora en medio de risas dice ¿quién le hizo tanto daño a Karol G, al parecer refiriéndose a su nuevo look.

“Karol G puso esto de moda, ya tú sabes, ya es mi momento de brillar (risas) ¿Quién le hizo tanto daño a Karol G?”, dijo Aida Victoria y luego simuló el tono de voz paisa y citó una de las frases más populares de la cantante “La mujer en la que yo me voy a convertir después de esto que estoy pasando (risas)”.

Al final, Aida Victoria le pide a una de las mujeres que la acompaña que adivine de qué se va a disfrazar en Halloween y ella responde “en Chucky”. Y Aida le aclara que no y le dice “María de Karol G”.