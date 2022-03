Aida Victoria Merlano dejó una contundente reflexión sobre ser una dama

La influenciadora Aida Victoria Merlano decidió dejar una reflexión a sus miles de fanáticos en redes sociales sobre lo que significa ser una dama tras las críticas que ha recibido por su polémica con Yeferson Cossio.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, la joven compartió un video en el que dio su punto de vista sobre este término.

“Ni ser una dama te hace mejor, ni no serlo te hace la peor. Esto sólo para decirte: “Eres libre de hacer de ti, la mujer que quieras ser”, no permitas que nadie te ponga por debajo… PERSÍGUETE”, escribió en la descripción de la publicación.

En la grabación se refirió a lo que por años se ha enseñado sobre lo que debe o no ser una mujer y con ello, aprovechó para destacar que no hay mujeres buenas o malas, sino que cada quien tiene su propia esencia y sea cual sea no la hace menos o más que las demás.

“Históricamente siempre se nos ha vendido la idea de dos mujeres, María Magdalena 'la p***' y María siempre Virgen 'la buena', para decirnos siga mejor este modelo y de cierta manera reprimirnos por muchos años, luego viene el feminismo y las mujeres entendimos que existen muchos tipos de mujeres, que no existen ni buenas ni malas, simplemente toman decisiones para su vida, según mejor les compete. Pero me he dado cuenta recientemente e que hay mujeres que utilizan el término dama para denigrar a otras y entonces decir 'es yo soy dama y tú no lo eres'. Si eres dama o no, al final del día tú tienes que convertirte en la mujer que tú quieres ser (...) no existe una versión de lo que es correcto o incorrecto, son decisiones y cada quién está en la libertad de tomar la quiere para su vida”, expresó.

