Aida Merlano reveló chat donde María José afirmaba que la admiraba

La influenciadora Aida Victoria Merlano volvió a responderle a la modelo María Jose, exnovia de su expareja Lumar Alonso, quien recientemente opinó sobre la polémica de la barranquillera con el creador de contenido Yeferson Cossio.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de dos millones de seguidores, la joven le dejó un claro mensaje y María Jose le contestó.

Tras la respuesta de la modelo, Aida Merlano volvió a contestarle y esta vez lo hizo revelando un mensaje que la joven le había enviado tiempo atrás, donde le confesaba toda su admiración.

Tras su revelación, la influenciadora le dedicó unas contundentes palabras.

“Tan bella, disque yo saco mis discursos de Google, te sorprenderías tanto el día que los pase por un detector de plagio, de pronto a ti no te da la cabeza para eso, pero bueno mira. Yo me hice famosa porque me metieron presa, situación súper desafortunada, pero a mí lo que me tiene tan sorprendida es que una mujer tan llena de principios como tú, tan llena de valores bien educada se ande burlando del mal ajeno, eso no te lo enseñaron en tu casa amor.

Mira que afortunadamente yo superé mi circunstancia hasta me gané tu admiración, pero te cogiste a mi ex y se te olvidó.

¿Por qué se te acabó la admiración amor? Si hasta orabas por mí y mi relación”, expresó.