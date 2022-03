Lumar Alonso reaccionó sobre la polémica entre sus exnovias/

Tras la polémica generada por la supuesta relación entre Aida Victoria y Yeferson Cossio, que llevó a la supuesta ruptura entre el antioqueño y la también Influencer Jenn Muriel., millones de internautas exteriorizarron en su molestia y críticas contra la barranquillera.

Sin embargo, hubo una que llamó particularmente la atención y fue la de María José, quien hasta hace varias semanas se conoció como la nueva novia de Lumar Parra, ex prometido de Aida Victoria: En la vida hay mujeres , bueno personas, muuuy descaradas, pero eso yo no creo en esa gente que mucho habla, que se cree muy justa, la ambición puede con todo, estoy sorprendida...Nada más feo que una morronga que trate de hacer quedar mal a los demás y en realidad (emoji perra)", fueron las palabras de María José.

Aunque Aida se había mostrado alejada de redes, reapareció en la jornada de este miércoles para "peinar" a María José por hablar de ella sin fundamentos y por meterse en polémicas que no le competen: Tu querías era show, sales a hablar que eres una mujer letrada, que estudía, que fue al Miss Universse Colombia, ¿a qué fuiste, a pasear? y como no te resultó eso, ni el show que te armaste para salir con mi ex, entonces te ves en la penosa obligación de acudir a otro show que ni quiera te compete...tienes ganas de fama, "eso ya es un hecho objetivo".

La respuesta de María José llegó rápidamente y desde luego, Aida a Victoria también reapareció respondiendo de nuevo. Con ello, protagonizaron la polémica más viral de este jueves 3 de marzo. Tras esto Lumar Parra ex pareja de ambas mujeres se pronunció al respecto.

Oigan veo a la gente como con ganas de chisme, ansias de bochinche, de parte de este servidor jamás me verán hablar mal de una persona, a veces en la vida lo mejor es hacerse el loco pa' pasarla bacano, esta aplicación (Instagram) se volvió fue eso, chisme...ey, vivan sus vidas, sean felices, hagan bien y no miren a quién, expresó Lumar.

