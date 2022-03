Aida Victoria "peinó" a ex novia de Lumar, tras hablar mal de ella

El nombre de Yeferson Cossio y el de Aida Victoria Merlano, sigue apoderándose de las tendencias nacionales, tras conocerse en la jornada de este lunes 28 de febrero, que los influencers, estarían comenzando un romance, tras la ruptura del antioqueño con Jenn Muriel.

Todo esto, llegó en el mismo día para los internautas, que basados en sus propias conclusiones, están responsabilizando a Aida por haberse metido en la relación. Cuando ella salió a desmentirlo, bastaron unos minutos para que fotografías y clips dándose un beso salieran a la luz.

Esto generó que millones de internautas exteriorizaran su indignación contra la barranquillera y el antioqueño. Entre los casos más sonados estuvo el de Maria Jose, la modelo que parecía comenzar una relación con Lumar Parram, ex prometido de Aida Victoria, quien se burló de la situació afirmando que la vida se encargaba de demostrar quien era quien y aclarando que no era una indirecta sino un mensaje muy directo para Merlano.

Posteriormente, realizó un Live donde habló sobre el tema y volvió a referirse a Aida como mala persona, basada al parecer, en su relacipon con Lumar. Tras esto, la barranquillera se vio motivada a romper su silencio y "meterle una peinada" por hablar las cosas como no son.

Es que hay gente que habla y yo con el cuentico que estaba triste no había salido a hablar, pero sí, se van a llevar su peinada por sapas...yo con esta nena nunca me he metido, pa' mandarnos indirecta ni nada, que ella diga que día lo he hecho y que saque las pruebas, no va a mostarr porque no ha pasado, pero ella, tira la piedra y esconde la mano y sale después a decir que ella no ha hecho ni dicho nada y te voy a peinar, dijo Aida.