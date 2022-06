Aida Victoria Merlano hizo incómodos comentarios sobre el cuerpo de Naldy

La polémica creadora de contenido colombiana, Aida Victoria Merlano, novia del cantante Naldy, hizo una serie de divertidos videos en los que sugiere que una parte íntima de su pareja está oscura y debe aclararla.

También te puede interesar leer: Aida Victoria confiesa que no permite que su pareja le revise el celular.

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 3 millones 300 mil seguidores, Aida Victoria, quien recientemente le envió un particular consejo a Shakira, expuso a su novio entregándole una crema aclarante para algunas partes de la piel y sugirió que las ‘bolitas’ de Naldy necesitan de este tratamiento.

“Te quiero hacer este regalito con tanto amor y lo usas. Es una cremita para aclararte las bolitas, o sea tú te lo pones todas las noches en tus pelotitas y te va a aclarar la zona… las tienes, pero no tiene nada de malo, mi amor. Mucha gente pasa por eso, es normal […] estaremos haciendo una sesión de fotos para que ustedes vean su progreso jajaja. ¿Pero es mi culpa? Tras de que te quiero resolver” le dice Aida Victoria jocosamente a su novio.

Naldy pide respeto y Aida Victoria responde

En vista de que Naldy le repite que no tiene las ‘bolitas’ negras y le pide respeto a su novia, ella le dice que no se ponga bravo y que considere que ella hace cosas lindas por su zona íntima.

“Tú te pones esta crema dermo-aclarante todas las noches en la zona que tu quieras que recupere el tono natural, ya sea en las axilas, vea eso tan lindo, o en la entrepierna […] ¿Por qué estás enojado? O sea, te salí a deber, tras de que todo lo hago con la mejor intención… ay, amor yo no dije que tenías las guev** negras, dije oscuras jajaja […] Estás enojado de que la gente crea que tienes las guev** negras? O sea ¿A ti qué te importa lo que crea otra mujer? O sea, ¿Tú por qué quieres que otra mujer crea que tienes las guev** lindas?”

Definitivamente Aida Victoria no deja de divertir a sus seguidores con sus ocurrencias y contenido. Esta vez Naldy tuvo que caer en una de sus locas ideas para entretener a su público, aunque no sabemos si lo del color de esa parte de su piel sea verdad o no.

No dejes de leer: Aida Victoria reapareció en redes y puso a hacer zoom a más de uno.

También te puede interesar: Con acalorado beso, Aida Victoria marcó territorio sobre Naldy.

No te pierdas: Aida Victoria explicó a qué se debe su ausencia de redes.