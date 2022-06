Aida Victoria explicó a qué se debe su ausencia de redes

La creadora de contenido barranquillera Aida Victoria Merlano y el cantante antioqueño de música urbana: Naldy, siguen siendo tendencia en los medios de entretenimiento nacional y las diversas redes sociales tras oficializar su noviazgo el pasado jueves, luego que el antioqueño se las ingeniara con creativa propuesta en vía pública, donde esta no se resistió y aceptó comenzar una nueva relación con él.

Puedes leer: Aida Victoria Merlano anuncia que se retira de las redes sociales por unos días

Recordemos que la mujer fue sorprendida con una valla publicitaria gigante en una vía principal, que contenía una foto suya, un código QR que conduce a sugerente video y desde luego, la tensionante pregunta "Aida, ¿quieres ser mi novia?".

Desde entonces, la pareja se ha mostrado muy activa y candente en sus redes personales, donde han dejado saber algunos detalles personales y otros bastante íntimos. Sin embargo, durante los últimos días han brillado por su ausencia, como bien lo había anticipado Aida Victoria días atrás, anunciando que se daría una pausa digital por algunos días.

Te puede interesar: Naldy y Aida Victoria Merlano publican acalorado video en la playa

Aida victoria reapareció en redes

Al parecer, algunos internautas no estaban al tanto de su ausencia y por ello se mostraron preocupados al ver que no posteaba en sus historias como de costumbre. Para tranquilizarlos tras múltiples mensajes de preocupación, la mujer hizo una aparición fugaz en las historias de Instagram de su cuenta alterna.

¿Por qué están preocupados si yo les dije que me iba a perder hasta el domingo? estoy descansando, es la primera vez como en dos años y medio que me tomo más de dos días libres, creo que ya estoy por el cuarto día y estoy feliz, me levantó a la hora que se me da la gana, me llama mi gerente y le tiro el teléfono, le digo "estoy descansando, qué quieres?".

Sus palabras no quedaron ahí y continuó prometiendo que el próximo domingo volverá recargada con contenidos. Aprovechó además para reflexionar sobre el uso de las redes ya que para ella pueden tornarse muchas veces abrumadoras.

También hizo una íntima confesión de lo que fue su más reciente sesión con su psicólogo, quien le preguntó por las cosas que ella más disfruta en la vida, a lo que ella le respondió que trabajar, producir y darle estabilidad a su familia. Mientras tanto, su médico la interrumpió diciéndole que le contará algo que no fuera económico y que la hiciera sentir plena, a lo que ella le dijo que "hacer el amor" y nuevamente hubo una intervención del profesional quien no podía creer que además del trabajo y el sexo no hubiera una actividad que ella disfrutara.

Resulta que todo lo que yo hago que no sea productivo, me genera ansiedad, literalmente yo estoy sentada con amigos cenando y a los 20 minutos me empieza a dar como ansiedad, como que yo necesito agarrar el teléfono, como que no puedo estar con el celular, porque necesito estar hablando con mi gerente para saber qué está haciendo o hablando con Paola para ver si me salió algún contrato, es una cosa horrible, no puedo ver una serie, porque me da ansiedad, porque yo siento que estoy perdiendo plata.

No dejes de leer: Aida Victoria y su mensaje acerca de tener a un hombre que la ame como es