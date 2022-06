Aida Victoria confiesa que no permite que su pareja le revise el celular

La polémica creadora de contenido colombiana, Aida Victoria Merlano, quien recientemente marcó territorio sobre Naldy con un acalorado beso, les expresó a sus seguidores la opinión que tiene acerca de las personas que revisan el celular de sus parejas.

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 3 millones 300 mil seguidores, la influencer costeña inició la conversación sobre el tema publicando el video de un hombre que le aconsejaba a los demás seres de su género a que le revisaran el celular de su novia de manera particular:

Aida no dudó en responder con voz firme y dijo que si algún hombre le llega a hacer eso, ella le termina porque si ella es infiel, él tiene que dejarla, pero si él no encuentra nada, ella lo deja por su inseguridad.

“Ay yo quiero que tú lo hagas, yo quiero que tú lo hagas. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Para recordar cuándo fue que terminamos porque esto es para terminar porque es que, si tú no encuentras nada, te dejo yo por inseguro. Yo a ti no te reviso tu teléfono para que tú no me revises el mío. El día que a mí me de el pálpito, la inseguridad y yo crea que es que tú me estás pegando los cachos, te dejo porque es que yo no estoy en una relación para darme mala vida”.