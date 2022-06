Con acalorado beso, Aida Victoria marcó territorio sobre Naldy

Hace tan solo unas horas que la nueva pareja conformada entre la creadora de contenido Aida Victoria y el artista de música urbana Naldy se volvió tendencia en redes, luego que el interprete de "Guatapé" habilitara la famosa dinámica de preguntas en sus historias de Instagram donde le preguntaron desde temas de imagen hasta otros bastante personales e íntimos.

Como muestra de ello está la coqueta pregunta que le hizo una seguidora, donde preguntó "por qué Aida es tan afortunada de comerse esa boquita tan rica" mientras se soltaba en risas. Para sorpresa de quien preguntó, Naldy estaba respondiendo en compañía de su ahora novia, quien muy a su estilo aprovechó para marcar territorio con un acalorado beso.

Como se puede evidenciar en el clip, Aida leyó la pregunta con un poco de risa y su respuesta fue más práctica que teórica: se abalanzó sobre su novio y le tomó la cara para posteriormente darle un pasional beso con el que dejó mucho a la imaginación de los internautas.

Al parecer, esta respuesta bajó los aires pícaros de sus fanáticas quienes comenzaron a cambiar la intención de las preguntas por otras más casuales, cómo cuáles habían sido sus motivaciones para operarse la naríz.

"Porque tenía naríz de boxeador entonces la tenía fracturada en dos y no me gustaba, entonces como no me sentía bien, me la mandé a operar", expresó el artista, quien minutos después y a petición de sus seguidores, recomendó públicamente a los profesionales que hicieron parte de ese cambio físico.