El particular consejo que Aida Victoria le envió a Shakira

La oficialización de la ruptura entre la cantante barranquillera Shakira y el futbolista Gerard Piqué sigue dando mucho de qué hablar entre sus fans y famosos a nivel global, tras las supuestas razones que habrían conducido a ello: una presunta indifelidad por parte del futbolista del Barcela F.C.

No dejes de leer: Shakira confirmó su separación con Gerard Piqué

Desde luego, las posturas de reconocidos famosos e internautas no tardaron en llegar, en su mayoría, en favor de la colombiana que no solo goza de una carrera llena de éxitos sino que lo ha acompañado por más de 12 años y es la madre de sus dos hijos Sasha y Milán. Estos, han sido los principales motivos por los que internautas y reconocidas figuras del medio, no pueden creer el presunto engaño del jugador.

Entre los talentos colombianos que se han pronunciado al respecto se han destacado Carolina Cruz, Sara Uribe, Mabel Cartagena, Lina Tejeiro y hasta la dj antioqueña Marcela Reyes, quienes con mucho respeto por la privacidad de la colombiana y sus hijos, dieron sus puntos de vista al respecto.

El "consejo" de Aida Victoria a Shakira

Esta vez, la oportunidad fue para la creadora de contenido Aida Victoria Merlano quien afirmó que no le gusta opinar sobre la vida de los demás, peor que aún así, quería dar a conocer su punto de vista públicamente a petición de sus seguidores.

"A mí me da mucha pena opinar sobre la vida de las demás, así que opinaré pero con mucha pena ¿qué pienso yo? que ella debería seguir el ejemplo de Jennifer López, claro, porque es que no hay tusa que dure 100 años ni huevo que no al cure", expresó la también barranquillera.

Sus palabras no quedaron ahí y más adelante aprovechó otra de sus historias para aclararle a sus seguidores a qué hizo referencia puntualmente cuando le aconseja a la cantante seguir los pasos de la actriz y cantante Jlo.

Aclaró que estaba hablando de la sonada ruptura que tuvo la mujer, quien se mostró primero muy afectada por acabar su relación con Alex Rodríguez pero que según Aida, una semana después, ya estaba siendo captada con Ben Affleck, con quien está a punto de llevar su amor al altar, tras haber reconstruído la relación que tuvieron hace muchos años atrás.

No dejes de leer: Así se dividirán los multimillonarios patrimonios de Shakira y Piqué