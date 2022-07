Ramiro Meneses y su verdad sobre el conflicto con Isabella Santiago en MasterChef

Tras ganar MasterChef Celebrity Ramiro Meneses pasó por canalrcn.com para regalarnos una reveladora entrevista en donde contó muchos detalles de la competencia, cosas que quizás no sabías y que en esta nota te vas a enterar.

El cocinero quien resultó triunfador del reciente reality nos contó cómo fue su relación con varios de los participantes, no obstante se detuvo en una de las cocineras más polémicas de esta temporada, la recordada Isabella Santiago con la que en algún momento de la competencia tuvo un roce bastante fuerte que se vio en uno de los capítulos iniciales de MasterChef Celebrity 2022.

El cocinero en algún momento de la intensa prueba gastronómica tuvo que hablarle de forma clara a su compañera en un reto en donde ella era la capitana.

No me estás diciendo porque no me estás dejando trabajar, yo conozco, yo sé lo que es

Le respondía Ramiro a Isabella, quien intentó sugerir que ya le había dado unas instrucciones previamente a su compañero frente al chef Jorge Rausch quien les estaba dando unas recomendaciones sobre su plato.

Respecto a ese momento Ramiro es muy claro diciendo que ese conflicto tenía que pasar para poner un alto, pues algo que no tolera es que la gente quiera pasar por encima de otra gente

Ese roce era necesario porque si yo no rompo en algún momento con lo que me estaba proponiendo ella, me estaba dejando a mí como un mentiroso y ella se estaba poniendo por encima de mí. Y hay algo con lo que yo no puedo y es con que la gente salte por encima.

Expresó vehementemente el artista quien dijo que si alguien quería competir con él lo podía hacer sin saltarlo o hacerlo quedar mal delante de los demás.

No era ni siquiera discutir con Isabella, sino dejarle claro, hey, hey, calma, conmigo no. Conmigo no te metas que yo no me estoy metiendo contigo

¿Cómo terminó la relación entre Ramiro Meneses e Isabella Santiago?

Sin lugar a dudas la competencia fue un largo proceso para aprender y eso sí que lo tiene claro el ganador, tras ese conflicto que tuvieron en competencia el actor confesó que él trato de hacer siempre lo contrario con la polémica concursante.

De modo tal que en muchas ocasiones quiso incluirla en sus grupos y llamarle a cocinar con él porque sabe y reconoce que Isabella fue una gran competidora una de las más fuertes en esta temporada.

Respecto a cómo para él limaron asperezas, fue en momentos en donde se abrazaron y así llevaron la fiesta en paz.

Lo siguiente que hice fue abrazarla, mirarle a los ojos, nunca volvimos a tocar el tema

Así Ramiro Meneses contó que terminaron su relación en el reality de la forma más cordial, sabiendo que fueran grandes competidores con unos estilos muy distintos en una temporada sencillamente inolvidable.

