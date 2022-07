Así respondió Isabella Santiago tras ser denunciada por maltrato animal

La controversial exparticipante de MasterChef Celebrity Colombia 2022, Isabella Santiago se puso hace unas horas en el ojo del huracán, tras viralizarse una denuncia que seguraba que la mujer, estaba propiciando el maltrato animal, tras supuestamente haber abandonado a su gata mientras se fue a acacionar a Tailandia.

Fiel a su estilo, la también actriz no dejo pasar mucho tiempo para pronunciarse en sus redes personales, donde le cantó la tabla a quien hizo tremendo invento con el único propósito de dañar su buen nombre o ganar ruido públicamente.

Además, aprovechó para desmentir cualquier tipo de maltratto hacia su gata "Luna" o cualquier animal, ya que como bien lo ha expresado en múltiples ocasiones, ella ama y valora la naturaleza y lo que vive en ella.

Hola a todos, paso por aquí porque al parecer una persona me puso un denuncio sobre mi gatica que de verdad no entiendo, es absolutamente innecesario este tipo de publicidades o noticias, porque yo sí hice un viaje para Tailandia, tengo un mes fuera, pero mi gata está muy bien gracias a Dios, está muy bien cuidada, tiene todo lo que necesita", Expresó.

Sin embargo, las palabras de la también modelo no quedaron ahí y continuó expresando que por suerte, una de sus vecinas se estaba haciendo cargo de Luna mientras ella estaba fuera de casa y que por ende, además de quedar con su comida y arena al día, también estaba siendo muy bien cuidada.

La mujer culminó expresando su molestia, porque no le haya sentido a que las personas que de pronto no siente afinidad con ella, tengan que recurrir a inventos tan bajos solo para molestarla y por ello, dejó claro, que todo es completamente falso.

"No entiendo porque hay personas que simplemente hacen eso solo para molestarme, esa noticia no me gusta y por eso desde aquí digo que no apsa nada, mi gata está muy bien gracias a Dios", culminó la presentadora.