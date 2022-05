Factor X: Laura Barjum enamora con espectacular look en el inicio de las galas

La presentadora de la competencia musical Factor X en el Canal RCN, Laura Barjum, enamoró a los más de un millón de seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social Instagram al publicar varias fotos que muestran el look con el que presentó el inicio de las galas en el mencionado programa de televisión.

Espectacular look de Laura Barjum al iniciar las galas de Factor X

"Ya cumplimos con nuestro derecho al voto. Ahora háblame de este look y ¡a disfrutar de estas galas que cada una es mejor que la anterior!", escribió Laura Barjum en la publicación que superó los 11.800 me gusta en menos de 24 horas.

Decenas de seguidores de la presentadora de Factor X aprovecharon la sección de los comentarios para elogiarla por su apariencia y otras cualidades.

"Divina", "sirena total", "divina", "estás espectacular", "qué falda tan espectacular", "eres una belleza en púrpura", "pero qué preciosa. Hermosa. Amo las lentejuelas", "demasiado regia", "amé ese look. Te ves increíble", "reina", "súper chévere. Las galas excelentes", "mucha belleza y elegancia junta", "nada brilla más que tú", "me encanta", "perfecto", "eres demasiada hermosura", "amo ese vestuario", "guapísima" y "¿por qué tan morado? Me dejaste sin palabras" fueron algunos de los mensajes escritos por fanáticos de Laura Barjum.

El inicio de las galas en Factor X

Luego de que se definieran los últimos cupos para las esperadas galas de Factor X, empezó uno de los momentos más esperados en la competencia musical y el inicio de la recta final para conocer a la próxima estrella de la música en Colombia.

Carolina Núñez del grupo Siam reemplazó en el inicio de las galas a la mentora de la categoría hombres en Factor X, Carolina Gaitán, quien cumplía algunos compromisos personales.

Roy, quien hace parte de la categoría que tiene a Piso 21 como mentores, fue el primero en presentarse durante las galas de Factor X 2022 con la canción Crash Push (Más y Más) de Draco Rosa. Rosana destacó la seguridad del participante, Carolina resaltó su bella voz, Jose Gaviria le dio algunos consejos para mejorar y Lorduy quedó satisfecho.

