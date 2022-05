Factor X: Laura Barjum cuenta cómo cree que obtuvo su fobia

La presentadora de la competencia musical Factor X en el Canal RCN, Laura Barjum, compartió con los más de 530 mil seguidores que tiene en su cuenta oficial de la red social TikTok la historia de cómo cree que obtuvo su fobia a los pájaros.

Laura Barjum le tiene "fobia a todos los pájaros"

"Yo sufro de una vaina que se llama ornitofobia y por más que esto te suene a ornitorrinco, esto no tiene nada que ver con ortinorrincos, esto tiene que ver con fobia a los pájaros. Todos los pájaros", reveló Laura Barjum.

La también reina de belleza agregó que le tiene miedo, por ejemplo, a los colibríes. "Como que las gallinas y los patos todo bien, como que siento que no se me van a venir encima. El problema es que se vengan encima", afirmó Laura Barjum.

"Me han dicho de todo. Que esto es de otra vida, que me mataron con un montón de pájaros... pero también lo que yo siento que pasó y la teoría que tenemos con mi mamá es que cuando salió La Pasión de Cristo, la película de Mel Gibson, mi mamá no me dejó verla porque yo estaba muy chiquita, era una bebé", empezó a relatar la presentadora de Factor X.

La fobia que tiene Laura Barjum es en parte por una película

Laura Barjum continuó diciendo que "yo tenía full amiguitos vecinos. (...) Después de que mis papás se fueron a función de las 12 de la noche al cine para dejarme a mí dormida, que yo no me diera cuenta de que habían ido a La Pasión de Cristo porque yo me la quería ver... llegó el papá de uno de mis amiguitos con el DVD de La Pasión de Cristo. Yo no sé si es que él no se la había visto, pero nos metimos como 80 niños de 5 o 6 años en una habitación todos a llorar histéricos".

"Hay una escena, esto además es bíblico, uno de los dos ladrones que estaba a los lados de Jesús cuando ya está crucificado... un cuervo llega y le saca los ojos. Yo la verdad estaba muy chiquita, pero tengo la escena clara. O sea, yo creo que eso a mí me marcó la vida", concluyó la también reina de belleza.

Laura Barjum escribió que "esto es literal lo que yo siento que me va a pasar: que me van a sacar los ojos".

