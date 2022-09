Cinco ideas de regalos para hombres en el día del amor y la amistad

El mes del amor y la amistad es uno de los más celebrados en Colombia: se hacen planes con los amigos, la pareja y hasta con la familia entera, pues se trata de recordar a las personas que hacen especial nuestra vida.

También te puede interesar leer: La verdadera Bichota: Karol G sorprende con fotos en atuendo deportivo.

También es muy común jugar la clásica dinámica del amigo secreto en la que un grupo de amigos escribe sus nombres en unos papelitos y luego sacan, cada uno, un papel diferente al suyo y, de manera secreta, le da un regalo a esa persona.

Algo muy común es endulzar (regalar dulces) a la persona que sacaste, tu amigo secreto, mientras se llega el día de dar el regalo.

Este tipo de dinámicas pueden resultar complejas si se hacen con un grupo amplio de amigos en el que tal vez no todos se conocen tan bien. Por eso, si sacaste a un hombre que no conoces muy bien y no sabes qué regalarle, aquí te damos algunas ideas que podrán gustarte.

1. Billetera

Accesorios como una billetera son bastante usados por los hombres, pues no suelen ser seres que se acostumbren a llevar maletas o bolsos como las mujeres, por lo que puede ser un buen regalo.

2. Botellas de trago

Muchos hombres son amantes de un buen trago luego del trabajo o simplemente para compartir en una buena charla con sus amigos. Una botella de whisky o su trago favorito puede ser una excelente idea.

3. Elementos deportivos

Si tu amigo secreto practica algún deporte, accesorios propios de esa actividad pueden ser buenas opciones: canilleras si es fútbol, bandas para el sudor si es tenis, guantes para la bicicleta si es ciclismo, etc.

4. Gafas oscuras

Las gafas para un día soleado suelen ser una buena opción, muchos hombres son admiradores de este tipo de regalos.

5. Una colonia o elementos de cuidado personal

Si este hombre es cuidadoso con su cuerpo y su aseo personal, es buena idea darle una loción para después de afeitarse, una colonia, o incluso una crema. No sólo las mujeres cuidamos de nosotras mismas.

No dejes de leer: David Beckham hizo fila 12 horas para dar el último adiós a Reina Isabel II.