Shakira y Rauw Alejandro le cantan al desamor en su canción “Te Felicito”

La cantante Shakira unió su talento con el del artista Rauw Alejandro para el lanzamiento de su nueva canción “Te Felicito”.

Desde hace pocos días los artistas venían anunciando su primera colaboración juntos a través de sus redes sociales, donde suman millones de fanáticos alrededor del mundo.

Si bien solo se conocía el título del sencillo y algunas imágenes del video musical, finalmente en la tarde de este jueves 21 de abril lanzaron el videoclip.

Allí los artistas no solo interpretan la letra de la canción, sino que, además, la actúan y la bailan en una coreografía muy coordinada.

Los artistas le cantan al desamor

Ambos le cantan al desamor, en especial a esos amores que aparentan ser una cosa, pero resultan ser otra.

De hecho, al inicio de la grabación el puertorriqueño recibe una tarjeta donde lo felicitan por ser un “gran embustero”.

"Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso", es la frase con la que Shakira comienza el tema musical.

Toda la estética del video cuenta con colores fuertes y de neón, que hacen juego con los ritmos musicales que le impregnaron con la producción que fue rodada en Barcelona, España y que dirigió Jaume de la Iguana.

“Ya está aquí!! #TeFelicito con Rauw Alejandro disponible ya! Espero les guste!”, escribió Shakira en sus redes sociales.

Tras su revelación, la canción ya logró posicionarse entre los primeros listados en las diferentes plataformas streaming de música y lograr superar el millón de reproducciones en YouTube con solo pocas horas de compartida.

“Shakira sigue reinventándose, es definitivamente la artista latina con mayor proyección y quien por cuatro décadas ha sabido mantenerse en la cumbre del éxito", "esta canción no me la puedo quitar de la cabeza. Letra, creatividad, baile, color… ese fuego verde, Shakira es increíble y esto lo demuestra", "Shakira es muy profesional y no necesita ser vulgar en sus canciones para que sea un éxito total", "me encanta Shakira, admiro su talento, capacidad innata de hacer actividad y tener una habilidad desarrollada en la música para poder seguir adelante", fueron algunos de los mensajes que dejaron sus admiradores.

Por ahora, se rumora que esta canción podría tratarse del primer sencillo del nuevo álbum que está preparando la barranquillera.

Por su parte, el cantante Rauw Alejandro también se encuentra en la promoción de su más reciente canción en solitario titulada “Museo” y continúa con su gira.

