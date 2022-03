Shakira reveló conversaciones personales que ha tenido con Piqué

El amor que Shakira siente por su pareja, el jugador de futbol español, Piqué, es evidente. Para muestra, esos momentos de amor y romanticismo que la barranquillera deja ver en sus redes sociales por su pareja.

Y es que Shakira siempre ha demostrado ser una romántica, pero con el padre de sus hijos mucho más, pues, en muchas ocasiones y hasta en varias de sus canciones, Piqué es su inspiración.

Y es que no solo como el padre de sus hijos, su pareja, su esposo, sino también como ser humano, y como el ejemplo que es incluso para muchos de sus seguidores y todos esos niños que sueñan ser como él.

“Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!”.

Es por eso que la más reciente publicación de la cantante colombiana dejó a todos enamorados y cautivados porque Shakira reveló esas conversaciones que tiene con Piqué para poder dedicarle unas palabras de admiración, pues muchos solo ven el sueño cumplido, pero Piqué también ha tenido que luchar para conseguir cada uno y su pareja se lo quiso hacer saber a su público.

Este comentario fue aplaudido por sus miles de seguidores, que primero los admiran como pareja, pero también que se sintieron identificados y hasta se asombraron por esa revelación que muchas veces es evidente, pero que pocos salen a contar, porque son esfuerzos internos y personales. Pero Shakira quería que supieran que Piqué ha luchado cada objetivo logrado y eso la llena de orgullo, como su pareja y madre de sus hijos.

