Gerard Piqué aclara si está descartada o no la idea de casarse con Shakira

El futbolista español Gerard Piqué concedió una entrevista al youtuber Jordi Wild en la que se respondió si está descartada o no la idea de casarse con la cantante barranquillera Shakira, quien ha sido su pareja sentimental durante más de 11 años.

"No le he preguntado los detalles, yo soy así también, un día me caliento y al otro día me caso. No ha pasado, pero en la realidad si se me da un día lo hago y ya”, aseguró Gerard Piqué en referencia a un posible matrimonio con Shakira.

El futbolista de 35 años también habló durante la entrevista sobre la admiración que siente por la cantante: "nos hemos complementado muy bien desde el inicio, creo que es una crack en lo que hace. Tener la carrera que ha tenido tantos y tantos años, mantenerse allá arriba e ir pasando de generación en generación, es algo único".

"Cuando ella empezó todo se movía en Estados Unidos, ahora con el reggaetón y con todo esto, todo lo que es la música latina, etcétera, ahora creció muchísimo, pero en ese momento traspasar la barrera y saltar a Estados Unidos era impensable. Era imposible", concluyó Gerard Piqué sobre la hazaña lograda por Shakira.

