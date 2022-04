Mike Bahía lanza fuerte llamado a los artistas sobre las letras de sus canciones

El cantante Mike Bahía sorprendió a sus miles de fanáticos luego de hacer un llamado a sus colegas con la letra de sus canciones.

Te puede interesar: Greeicy Rendón ya está preparando la llegada de su bebé

A través de su cuenta de Twitter, donde suma más de 120 mil seguidores, el caleño les envió un mensaje a quienes le cantan a su ego y menosprecian el valor de una mujer.

“Los artistas urbanos que en sus letras se comparan con los “Novios” o ex’s, realmente no le están cantando a ellas… le cantan a su EGO; pero al parecer ellos son los únicos que no lo saben, no saben que disfrutar a una mujer es mucho más que llevarla a la cama; ojo con eso”, escribió.