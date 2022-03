Greeicy reveló que una de sus recientes canciones fue dedicada a Mike

La cantante caleña Greeicy Rendón se viene apoderando hace varios meses de la tendencias digitales tras conocerse públicamente la confirmación de su embarazo, fruto de su amor con el también cantante caleño, Mike Bahía.

Recordemos, que los vallunos conforman una de las parejas más queridas, sonadas y estables de la farándula nacional, y que por ello, gran parte de lo que hacen de manera conjunta e independiente se convierte rápidamente en tendencia nacional digital y digital, gracias a la gran comunidad de seguidores que han creado en sus plataformas sociales.

Aunque en comienzo la pareja se mostraba muy reservada con sus expresiones de amor, de un tiempo para acá se les es más complicado ocultarlo, por ello, los mensajes, fotos, agradecimientos y dedicatorias se han hecho más presentes.

El ejemplo más reciente de ello, se dio en las historias publicadas por Greeicy en su cuenta de Instagram, donde reveló que gran parte de las rimas de una de sus más recientes canciones, fueron inspiradas y dedicadas a su compañero de vida.

Y lo que hacemos me encanta, nuestros sueños me levantan, abrir los ojos y verte recostaito en la almohada, mirándome fijamente, diciéndome con los ojitos bonitos,

que quieren verme cada mañana...no me tientes, que te sigo pa' que me llenes de besitos no, y no te vayas, no ven, imaginamos tú y yo de viejos en un baile apretaíto, ey

Sabes lo que necesito...