Greeicy Rendón ya está preparando la llegada de su bebé

La cantante caleña Greeicy Rendón, está viviendo sus últimas semanas de embarazo y por ello, busca gozarse al máximo los días que le quedan con su barriguita. Así lo ha demostrado y dejado claro en sus más recientes historias, donde habla con sorpresa del gran tamaño que tiene su pancita, misma con la que incluso a perreado hasta abajo desatando múltiples halagos y consejos.

Cada día más cercana al nacimiento, la también actriz está ultimando detalles para la llegada de su bebé, del que hasta el momento ni ellos conocen el sexo, pero intuyen energéticamente que será un niño.

Recientemente, la joven colgó una emotiva historia donde mostró a su prometido y padre de su bebé, Mike Bahía, acomodando las prendas y accesorios que muchos internautas interpretaron como las usarán para recibir al bebé. Sin embargo, también se ven algunos detalles y accesorios, que no hacen parte de "una pañalera", por lo que puede tratarse de obsequios para su primogénito, enviados por Michie, la hermana de Mike.

"En qué me metí cuñiiii?", interroga la cantante a su cuñada, al ver la maleta llena de prendas, accesorios e instrumentos para bebés.

Recordemos que aunque la caleña dio a conocer su embarazo hasta el pasado mes de diciembre, se espera, según declaraciones iniciales de su padre, que el nacimiento sea para el actual mes de abril.

