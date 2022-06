Así le fue a Kimberly Loaiza en los Premios Tu Música Urbano

La influenciadora Kimberly Loaiza participó por primera vez en los Premios Tú Música Urbano, que se llevaron a cabo en San Juan, Puerto Rico.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 35 millones de seguidores, la joven compartió un carrusel con varias fotografías de cómo lució en la alfombra roja de la ceremonia.

En las instantáneas dejó ver que optó por un look de color blanco con plateado, colores que también llevó su esposo, Juan de Dios Pantoja, haciendo juego por completo.

Durante la premiación, la creadora de contenido se llevó el galardón a “Top Artista Nuevo Femenino”.

“Linduras uno más. Oigan no quiero llorar, pero estoy muy contenta de estar aquí, de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que me han apoyado, a mis linduras, mi familia de internet, a mi esposo que siempre está para apoyarme en todo momento, gracias mi amor, te amo, a mis hijos que me han cambiado la vida por completo, a mi mamá a mi papá, a mis abuelas, un abrazo y un beso, las amo. Muchísimas gracias, estoy muy emocionada. Muchísimas gracias, los amo con todo mi corazón, los llevaré siempre PR. Viva México”, fueron sus palabras al recibir este reconocimiento.