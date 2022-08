Estas fueron las canciones que compuso Leandro Díaz

El compositor Leandro José Duarte Díaz, más conocido como Leandro Díaz, se convirtió en uno de los grandes representantes del género vallenato y cuya historia estará plasmada en la serie autobiográfica por Nuestra Tele, donde el cantante Silvestre Dangond le dará vida.

Te puede interesar: Leandro Díaz: ¿Cómo quedó ciego el poeta de la música?

El artista logró componer más de 350 canciones, donde le habló al amor, al desamor, pero sobre todo a describir de la manera más detallada la naturaleza de las sierras, los ríos y las montañas, aunque no pudiera verlos tras haber nacido ciego.

“El poeta de los ojos del alma”, es como es catalogado y donde los televidentes podrán disfrutar muy pronto de su vida y sus canciones.

Entre los temas más representativos y recordados que compuso fueron interpretados por grandes artistas del género como Diomedes Díaz, Carlos Vives, Jorge Oñate, Poncho Zuleta, Iván Villazón, El Binomio de Oro, Peter Manjarrés, los Hermanos Zuleta, entre otros.

¿Qué canciones compuso Leandro Díaz?

A continuación, te nombramos varias de las canciones que compuso y otros artistas musicalizaron:

“La diosa coronada”, “Matilde Lina”, “Dios no me deja”, “A Mí No Me Consuela Nadie”, “El verano”, “Solo fuiste un accidente”, “Preciosa mujer”, “la contra”, “La parrandita”, “Cardón guajiro”, “Bajo el palo e' mango”, “Cocoliche”, “Los tocaimeros”, “Olvídame”, “Realmente enamorado”, “Mi memoria”, “El mal herido”, “Seguiré penando”, “Mi pueblo”, “La Lomita”, “La Gordita”, entre otras.

Cabe destacar que, una de las que sus fanáticos más disfrutan es Matilde Lina, canción que le compuso a una mujer morena, al amor de su vida, pero cuyo romance no pudo ser posible.

No dejes de leer: ‘Leandro Díaz’ llegará muy pronto a las noches del Canal RCN