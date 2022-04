Con divertido video, Yuranis León respondió a críticas por su nariz

La cantante Yuranis León respondió a los haters que suelen atacarla constantemente por la apariencia de su nariz.

Cae recordar que, la artista se sometió a una operación de nariz para mejorar su aspecto y si bien recibía críticas antes de intervenirla, después no pararon los comentarios ofensivos al respecto.

Aunque la influenciadora no suele prestarle atención a los mensajes negativos que recibe en redes sociales no es de quedarse callada, por lo que, cada vez que puede les responde de manera muy contundente.

Recientemente, a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón y medio de seguidores, activó la herramienta de preguntas y allí le criticaron nuevamente su nariz, y ella no tardó en contestar.

“Y como dice la Yura, al que le pique, que se rasque…Es mía y con ella cargo”, expresó.

Además, quiso agregar y resaltar que se la operaría de nuevo y así seguirle los pasos al cantante Michel Jackson, con quien tanto la han comparado.

“Es más, me la voy a operar otra vez para parecerme a mi hermanito Michael Jackson”, mencionó.

Yuranis responde a sus haters con divertido video

Pero ahí no quedó la respuesta, pues por medio de la red social compartió un divertido video con el que destacó con humor lo poco que le importa que la comparen con el fallecido rey del pop.

“Buenos días, aquí les dejo un videíto para todo el que me critica la nariz”, agregó.

En la grabación se mostró en pijama sin arreglar al lado de una puerta para luego aparecer disfrazada de Michael Jackson y bailar una de sus icónicas canciones “Thriller”.

“Cuando critican mi nariz y creen que me afecta. Sean felices, vivan, feliz miércoles”, agregó.

Tras su revelación logró miles de “me gusta” y comentarios donde la llenaron de halagos por su creatividad y forma de reaccionar.

“Esooo", "jajajaj", "mejor no pudiste contestar", "la sacaste del estadio no joda, pero hubieses bailado más la canción de Michael Jackson", "jaja hermosa", "es tu nariz, como si la llevaran puesta los que te critican", "sencillamente bella", "después que te sientas bien no importa la opinión de nadie, pero eres bella", "jajajaja esa es la actitud", "jajaja la gente si jode", "buenísimo", fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

Por ahora, la intérprete de “Sailor Moon” continúa en la promoción de su más reciente sencillo musical titulado “Toy Buena”, cuyo video musical suma más de 600 mil seguidores en YouTube.

