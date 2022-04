Yuranis León cautivó bailando al ritmo de su nueva canción “Toy Buena”

La cantante Yuranis León cautivó a miles de sus fanáticos tras mostrarse bailando al ritmo de su más reciente champeta.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón y medio de seguidores, la artista compartió un video en el que se mostró realizando la coreografía de su más reciente lanzamiento titulado “Toy buena”, cuyo videoclip suma más de 480 mil reproducciones en YouTube.

En la grabación se dejó ver al aire libre luciendo un corto short y una corta blusa de color negro, logrando resaltar sus voluptuosas curvas.

Allí ofreció sus mejores movimientos de cadera, poniendo a suspirar a miles de admiradores.

“De esta mazorca ya tú no te comes ni un granito más” , escribió en la descripción de la publicación, haciendo referencia a parte de la letra de la canción.

Asimismo, envió un mensaje a sus seguidores al respecto.

“Y me puse más buena para la vida, para quienes no creen, para las caídas que terminan siendo bendiciones, para ti que me apoyas diariamente y ves en mi un ser de luz”, agregó.