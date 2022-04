Yuranis León respondió a quien aseguró que no deja respirar a Mr Black

La cantante Yuranis León respondió algunas críticas que le realizaron algunos de sus seguidores sobre su relación con el artista Mr Black y sus outfits.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón y medio de fanáticos, la artista activó la herramienta de preguntas y allí contestó algunos comentarios malintencionados.

Entre ellos, la juzgaron por supuestamente no dejar respirar al cantante de champeta tras nunca separarse de él y esta la ofreció una contundente respuesta.

“La inconformidad tuya no es la misma de nosotros ¿sabes por qué? Porque estar juntos va más allá de una relación de pareja, es una relación laboral donde ambos cumplimos una función. Deseo para ti que logres consolidar una relación así para que entiendas lo bonito que es hacer de tu pareja un equipo y batallar al mismo nivel sin miedo a nada”, escribió.

También la criticaron por vestirse como una jovencita, tildándola de “ridícula”.

“La ropa no tiene edad querida, ojalá a mi edad te vea así porque la juventud eterna no es, bendita sean mis arrugas”, expresó orgullosa de su figura y sus looks.

Asimismo, otra seguidora insistió en el tema asegurando que estaba muy “vieja” para vestirse como lo hace.

“Pobre quien deje de ser por unos números, la edad nunca definirá quién, cómo, cuándo, dónde, todo es de cómo te sientas, quiera tú, la actitud. La autoestima y personalidad es algo que pocos tenemos definido”, mencionó.

Una vez más le criticaron su cirugía de nariz y esta detalló nuevamente lo poco que le importan las ofensas que le puedan hacer los internautas sobre su apariencia física y su estilo de vida.

“Energizo mi vida ocupándola en lo que es prioridad para mi alma”, señaló recientemente en la red social tras aclarar las particulares dudas de sus seguidores.

Por ahora, la artista continúa despejando a sus seguidores sobre sus inquietudes y entreteniéndolos con sus diversas publicaciones.

Además, sigue con la promoción de su más reciente sencillo musical “Toy Buena”, cuyo video musical suma más de 600 mil seguidores en YouTube, con pocas semanas de haberse estrenado.

“Quiero darle gracias a Dios y a ustedes mis seguidores. Riohacha me sentí como en casa los quiero mucho. Toy buena Yuranis, Una vez más La Queen (reina) De La Champeta”, agregó en su más reciente concierto donde cautivó a cientos de sus admiradores.

Yuranis León se mostró tomando el sol y robó suspiros a fans

Yuranis León presumió sus mejores curvas y envió mensaje a sus críticos