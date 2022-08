"Una mala copia de Karol G", le dicen a Yina Calderón por su nuevo look

Yina Calderón se cataloga como una de las influenciadoras más polémicas en Colombia, pues la exprotagonista de novela a diario genera gran controversia con sus publicaciones, comentarios o acciones en público.

Recientemente decidió sorprender a sus más de un millón de seguidores al mostrarse con un nuevo estilo de cabello, pues la también empresaria de fajas siempre ha declarado su afición por las pelucas.

Calderón había cambiado su look hace unas semanas al cortárselo y colocarse un color rosado, algo que, hizo que miles de internautas dividieran sus opiniones, pues algunos expresaron que el cabello corto la beneficiaba y la hacía ver mejor, pero en cambio otros usuarios llegaron a compararla con "la vendedora de rosas".

Sin embargo, tras lucir durante varias semanas su nuevo look, la dj decidió volver al cabello largo y con un color bastante particular.

El nuevo look de Yina Calderón

La influenciadora compartió un video en su cuenta personal de Instagram en donde aparecía con una nueva peluca en su cabeza de color azul aguamarina, en donde expresaba que se sentía bastante feliz por volver a verse con el cabello largo y con un color que quería desde hace mucho tiempo, pero que, según ella no se arriesgaba a usar porque lo tenía la famosa reguetonera Karol G.

Asimismo, en el clip la influenciadora decide expresar un jocoso piropo a sí misma en alusión a su nuevo color de cabello: " Con ese verde agáchese y me lo muerde, me encanta este color". expresó la influenciadora.

Miles de internautas aprovecharon la publicación de Yina para expresar su opinión sobre su nuevo cambio de look, algunos la defendieron y le resaltaron lo bien que se veía con ese nuevo estilo, pero hubo otros que no les gustó y llegaron a calificarla como una copia de la artista urbana.

"Se ve bien con la peluca le luce esos tonos: no dijo que quería algo que no tuviera nadie; Dejen de comparar a Karol G con Yina son polos demasiado opuestos; Karol g después de 5 pedas seguidas; Ese color era el que decía que no lo tuviera cualquiera; Karol G después de haberse pegado una prendida con Marc Anthony; dejen de joder tanto, amo a Karol G pero ese color de cabello lo puede tener cualquier otra persona; te luce el cabello así; digan lo q digan yina tiene un gravísimo problema con la envidia". Fueron algunos de los comentarios del post.

Yina se defendió de las críticas sobre su nuevo look

La influenciadora decidió salir a responderle a las personas que la estaban criticando por su nuevo color de cabello, pues se percató que muchas personas la estaban juzgando por intentar parecerse a la reguetonera, algo que, decidió salir a aclarar.

El pelo largo me encanta, quiero tenerlo por una temporada, ustedes me están escribiendo en los comentarios que me copié de Karol G, mi amor discúlpeme que si algo tengo yo es que nunca me copio de nadie ni los tatuajes, estilo o color de cabello. Es verdad que este color lo tenía Karol pero ya no lo tiene, y eso es como cuando uno deja un novio ya es una expareja es decir no es mío, cualquiera lo puede tener.

También aprovechó para contarle a sus millones de fanáticos que se cambiaba de vivienda, pues tras tener varios problemas e inconvenientes en su apartamento había tomado la decisión de comprarse una casa.

No te pierdas: Yina Calderón sobre los problemas de Yeferson Cossio y Andy Rivera

Te puede interesar: Yina Calderón presumió la peluca que compró en casi tres millones de pesos