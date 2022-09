Yina Calderón reveló detalles sobre su nuevo amor

La empresaria de fajas Yina Calderón aprovechó la dinamica de preguntas para sincerarse sobre diversos temas que plantearon sus fanáticos, entre los que se destacaron sus nuevos procedimientos estéticos, sus nuevos proyectos profesionales y hasta su nuevo amor.

La primera pregunta fue precisamente esa, sobre quién era la persona que le había robado su corazón y si realmente era su novio, a lo que ella dejó claro que aunque se está dejando conquistar y se está disfrutando lo que sucede, aún no son novios formales porque él todavía no se lo ha pedido de manera formal.

Aún no porque no me ha dicho que si quiero ser la novia, pero amores me estoy conociendo con alguien, pero ustedes saben que ese campo de mi vida si prefiero tenerlo muy, muy reservado, por eso no creo que lo conozcan pronto, pero lo que si les puedo decir es que si se dan las cosas, va por buen camino.