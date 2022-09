Yina Calderón se pronunció tras condena a Aida Victoria

Hace tan solo unas horas, se conoció que la influencer Aida Victoria Merlano había sido condenada a prisión, luego de que el juez fallara en su contra por supuestamente haber participado y colaborado en la fuga de su progenitora, la excongresista Aida Merlano, en 2019.

Según palabras de Aida Victoria, la Fiscalía solicitó 17 años de prisión sin acceso a casa por cárcel, noticia que como se pudo evidenciar en su relato, la tiene debastada. Sin embargo, quiso dejar claro que confía en la justicia y espera que con la ayuda de su defensa, pueda encontrarse la verdad. De hecho, su abogado ya apeló esta petición y espera que la justicia haga su labor.

Tras esto, la reacción de los seguidores y de sus colegas del medio no se hicieron esperar, en su mayoría, defendiendo y confiando en la inocencia de la barranquillera y enviándole mensajes de amor, apoyo y aliento, para este momento tan complicado. Otros, exteriorizaron su molestia, por la "injusticia" que se está viviendo.

Como muestra de ello está el caso de la empresaria de fajas Yina Calderón, quien manifestó su descontento con este caso e hizo pública su solidaridad con su amiga.

Con Aida Victoria Merlano, porque realmente la justicia de este país es canalla, hay violadores en la calle, hay gente que roba en la calle, hay gente que asesina en la calle y la justicia, por tratados que tenemos y por no encontrar pruebas o por pruebas que realmente esconden, hacen como que no pasara nada...es totalmente injusto lo que está pasando, porque sea verdad o no que ella sabía o no sabía, pues nenes, yo Yina Calderón, no tengo por qué dar un testimonio en contra de mi mamá.