Yina Calderón habló de su efímera participación en "Duro contra el Mundo"

Yina Calderón estuvo muy activa en las redes sociales, donde habló sobre diferentes temas, uno de ellos, su corta participación en Duro contra el Mundo, el entretenido programa concurso que se estrenó este sábado a través del Canal RCN, donde la influenciadora se convirtió en la primera eliminada tras no intentar lograr cruzar el muro de eliminación cayendo a la piscina.

No dejes de leer: Yina Calderón revela que está saliendo con alguien y a quien llevó a su finca

Es por eso que varios de los internautas aprovecharon una dinámica de preguntas para cuestionar a Yina sobre su experiencia, participación y eliminación del programa, uno de ellos le preguntó "¿por qué aceptaste entrar al programa?” a lo que la empresaria respondió que siempre le ha gustado el programa y también porque se sentía agradecida con el Canal RCN, aunque manifestó que lastimosamente se encontró con personas que no le agradaban mucho.

“Porque siempre he amado Duro contra el Mundo, porque estoy muy agradecida con RCN, porque me gusta la temática del programa, pero no contaba con que llegaría y encontraría gente que no me cae bien”, afirmó Yina Calderón.

Yina Calderón aseguró que ella no es “chocante”

Posteriormente otro internauta le preguntó por la actitud de ella mientras participaba en el programa, pues algunos aseguraron que fue un poco “chocante”.

“¿Por qué tan chocante? La tenía en otro concepto, pero su actitud horrible en el programa”, escribió uno de los seguidores a Yina Calderón.

Al respecto Yina Calderón aseguró que ella no es chocante, que se considera una persona sencilla y relajada sin embargo que, si en el lugar donde está, hay alguien que no le caiga bien, pues ella no lo puede disimular y lo hará saber.

“Yo soy cero chocante, si me conocieran, yo soy super sencilla, relajada a morir, pero no puedo ser hipócrita, yo llego, no me cae bien alguien, no lo puedo disimular, no me gusta, o sea, se me sale, me brota”, agregó.

La experiencia de Yina Calderón en “Duro contra el Mundo”

Por último, Yina Calderón afirmó que la pasó superchevere, se divirtió y se rió en Duro Contra el Mundo, pues aseguró que el Canal RCN y la producción fue excelente, por lo cual se mostró agradecida, sin embargo, aseguró, tras su salida, que también tiene otros compromisos como tocar guaracha y por último recalcó que hubo una persona que no le cae bien y que hace parte del programa, haciendo referencia a la influenciadora Karen Sevillano.

Mira también: Examigo de Yina Calderón responde a críticas por video con Epa Colombia