Examigo de Yina Calderón responde a críticas por video con Epa Colombia

Hace algunos días Yina Calderón, en medio de una dinámica de preguntas, reveló que se había terminado su amistad con Will, considerado por ella como uno de sus mejores amigos y con quien se mostraba muy cercano y que compartió con Yina y su familia durante los últimos años, según la empresaria porque supuestamente él es “un doble” y ahora se “arrimó a la sombra” de otra influenciadora, quien sería Epa Colombia, con quien Yina no tiene una buena relación.

Te puede interesar: Sin filtros, Yina Calderón mostró como tiene su cola actualmente

“Nenes yo la verdad pensaba que él era mi amigo, fueron muchos años que yo estuve ahí firme, lo metí en todo lo mío pero no es mi amigo, tan lambón, lambiéndole a la otra y yo no sirvo para la gente hipócrita y conveniente y que se arrima al árbol que más le de sombra, eso no va conmigo ustedes saben que yo odio la gente lambona, entonces ya no es mi amigo...es la primera vez que yo le agradezco algo a ella, porque me está quitando manes que noo me convienen, porque conmigo hablaba mal de ella y ahora están muy ‘Amigaaa’ y a mí la gente doble me dan ganas de vomitar”, dijo en ese momento Yina Calderón.

Will demuestra que es amigo de Epa Colombia desde hace mucho

Y es que la polémica continuó, pues Will sí se ha mostrado muy cercano a Daneidy Barrera, nombre real de Epa Colombia, y ahora, a través de sus redes sociales, salió en su propia defensa y reveló que él es amigo de Epa Colombia desde hace mucho tiempo, incluso desde la época en la que él era buen amigo de Yina Calderón así que considera que las palabras de Yina contra él, no vienen al caso.

“Esto será lo último que hablaré sobre el problema que hubo por el video que monté con Daneidy, y quiero dejarles a todos muy claro que a Daneidy no la conozco ahorita, ni hace poquito, también la conozco en el mismo tiempo de Yina, hace muchísimos años, les voy a dejar un videíto que grabé con ella durante el 2015 para que no piensen que es mentira, entonces el que le haya hablado la haya saludado no indicaba a que Yina se refiriera de esa manera, como lo hizo, hablar de mí como un falso, hipócrita, un lambón, todo lo demás que dijo, se lo respeto pero no lo considero así”, manifestó Will en sus redes sociales.

Will confirma el fin de su amistad con Yina Calderón

Luego, Will decidió publicar un video que grabó con Epa Colombia en 2015, para demostrar que su amistad viene desde hace muchos años y confirmó el fin de su amistad con Yina Calderón ya que sintió que esa amistad no era recíproca.

“En estos casos yo tengo mucho agradecimiento a ella, tal vez como ella lo debe tener hacia mí por tantas vivencias, porque mutuamente nos hemos colaborado, pero al ver que la amistad no es recíproca, pues preferimos dejar hasta ahí y alejarnos, es lo mejor que puede suceder y listo, les quería dejar esto muy claro, para que sepan que a Daneidy no la conozco desde hace poco, la conozco hace muchísimos años”, agregó Will.

No dejes de leer: Lina Tejeiro dejó impactado a Juan Duque con atractivas fotos en ceñido vestido