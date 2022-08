Yina Calderón revela que está saliendo con alguien a quien llevó a su finca

Muy activa estuvo este fin de semana Yina Calderón en sus redes sociales, pese que estuvo descansando en su finca, pues la influenciadora estuvo interactuando con sus seguidores y a través de una dinámica de preguntas, habló sobre diferentes temas, uno de ellos si actualmente ella está saliendo con alguien.

En medio de las múltiples preguntas, un internauta le aconsejó a Yina Calderón que dejara de tomar mucho alcohol ya que esto podría provocar que ella no tenga una relación sentimental.

“Yina por no paras de tomar, no crees tú que eso te perjudica, así nunca tendrás una relación”, preguntó uno de los fans de Yina.

Yina Calderón tiene novio

Y para sorpresa del internauta y de los fieles seguidores de Yina Calderón, la influenciadora reveló que actualmente está saliendo con alguien, que incluso la acompañó a su finca el fin de semana, pero que a ella no le gusta mostrar en las redes a las personas con las que ella está saliendo.

“Nené, ¿y quién te dijo a ti que yo no tenía a nadie? ¿que yo no muestre no significa que yo no tenga de pronto, o no esté saliendo con alguien?, justo en este momento está conmigo en mi finca, pero no es algo que a mí me guste publicar, ustedes saben que yo siempre he salido con personas y nunca las publico”, respondió la empresaria.

Más adelante, un internauta le preguntó a Yina, por qué no ha abierto los glamping que había anunciado meses atrás en su finca y Yina no tuvo problema en responder que estos necesitan de una inversión muy grande y no ha sido fácil abrirlos.

“El motivo por el cual no se han abierto los glamping en la finca es porque la inversión es demasiado grande, demasiado grande, entonces no es tan fácil, hay que tener muchísimo dinero para poderla abrir, entonces ahí estamos dándole poco a poco, esperemos que pasa”, respondió.

¿Por qué se quitó la peluca?

En la misma ronda de preguntas, un internauta le preguntó a Yina Calderón por qué ella se había quitado la peluca a lo que la influenciadora respondió que ella usualmente lleva peluca, pero como estaba en la finca quiso no usar ninguna, asegurando que ella todos los días se pone y se quita la peluca.

“Mi amor las pelucas se quitan y se ponen, se pegan con unos pegamentos y se quitan con unos aceites para quitarlas, entonces yo todas las noches, me la quito, me la pongo, me la quito y hoy estoy sin peluca porque estoy aquí en la finca, pero yo normalmente uso peluca”, respondió la empresaria.

