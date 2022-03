Yina Calderón criticó las intervenciones faciales de La Jesuu

En las últimas horas la creadora de contenido valluna Valentina Ruiz más conocida en las plataformas digitales como La Jesuu sorprendió a sus millones de seguidores, tras mostrar los resultados del procedimiento estético que se realizó en su rostro.

Lee también: La Jesuu asombró al mostrar una intervención que hizo en su rostro

Se trata de un aumento de labios el cual la mujer dio a conocer mediante diferentes fotografías y clips donde se veía un tamaño bastante pronunciado, seguramente por lo reciente del procedimiento y que aún no ha dado tiempo para desinflamar.

Quien no se mostró muy a gusto con los resultados de la también Influencer, fue la empresaria de fajas Yina Calderón quien se refirió en sus historias frente al aspecto de la joven, asegurando que no se había hecho únicamente el procedimiento de los labios, sino también perfilamiento de rostro y aumento de pómulos.

Puedes leer: Yina Calderón casi muestra demás al bailar con un vestido corto verde

Yo me iba ahacer unos procedimientos en el rostro y va Junior y me muestra a La Jesuu y me metí una desinflada, eso fue como una señal de Dios, Dios me dijo vea parce, vea cómo quedó ella, yo no sé si ella va desinflamar, ojalá desinflame pero nenes, yo no me voy a poner a hacerme pómulos ni cara cuadra...yo sé en que lugar se lo hizo ella pero tengamos cuidado nenes.