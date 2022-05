Tras perder sus cuentas en Instagram, Yina Calderón abrió cuenta en Twitter

Durante los últimos días Yina Calderón está padeciendo por quinta vez el cierre de su cuenta de Instagram y aunque al principio pareció afrontarlo con tranquilidad, parece que esta situación ha llevado a que la influenciadora, recayera en el alcohol, al que venía enfrentando a comienzos de este año, como lo ha informado a través de las cuentas de Instagram de su hermana y su mamá.

Y aunque parce que luchó por recuperar su última cuenta de Instagram, finalmente Yina Calderón se rindió y decidió abrir una nueva cuenta en esa plataforma, aunque parece que eso tampoco fue algo fácil ya que ya ha utilizado diferentes nombres en la plataforma y además las decenas de cuentas falsa de los internautas provocó que tuviera que buscar un nombre diferente, así que, a través de la cuenta de su empresa de fajas, informó que su nueva cuenta personal es “oficialdjyinacalderon”.

“Debido a tantas cuentas falsas que tengo y a que ya he tenido cinco cuentas, es muy difícil utilizar cualquier usuario, no están disponibles, entonces le pusimos de la siguiente manera, a nuestra sexta cuenta, para que se vayan ya y disfruten lo que va a para en el toque (…) bueno entonces quedó ‘oficialdjyinacalderon’, por el momento mi única cuenta oficial, la estaba utilizando para mis tintes, pero cuando toca, toca porque no tengo cuenta”, manifestó Yina Calderón.