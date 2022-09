Yeferson Cossio rompió su silencio sobre su relación con Jenn Muriel

Desde hace varios meses que la farándula nacional sorprendió a millones de internautas y lectores, con la confirmación de la ruptura entre los creadores de contenido Jenn Muriel y Yeferson Cossio, que tras casi una década juntos, se consolidaron ante la opinión pública, como una de las relaciones más queridas, estables y sonadas.

Sin embargo y aunque los motivos de su ruptura siguen siendo un misterio para muchos, se conoce por versiones de ambos que no fue la falta de amor sino más bien, ese fuerte sentimiento, el que los hizo darle un alto a su historia, para continuar cada uno por su camino.

Desde entonces, las preguntas al respecto no se han hecho esperar, pero ambos, han decidido respetar la privacidad de lo que fue su noviazgo. Sin embargo y para el contento de los internautas, el también empresario y cantante antioqueño, aprovechó una charla exclusiva con Canal RCN para sincerarse sobre lo que es y fue su relación con la antioqueña, donde dejó claro, lo importante que fue y sigue siendo en su vida.

El pronunciamiento de Yeferson se dio mediante la dinámica "qué opina de" donde al ver la foto de su exnovia, no pudo contener sus emociones positivas y amorosas hacía ella, dejando claro antes, que ella es el amor de su vida.

"El amor de la vida...Jenn es la mejor persona que yo he conocido en la vida, ósea, yo no puedo decir nada malo de ella. Yo de hecho cuando hice mis cagadas y recapitulando en todos estos años, como juemadre, ojalá ella me hubiese hecho algo malo pa' sentirme bien, pero no, ella es una persona muy altruista, ella pone a todos hasta por encima de ella misma, es genial, es lea, es fiel, es muy buena amiga, buena hija, de todo, quiere mucho los perritos, es una gran persona la verdad..."