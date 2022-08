"Me arrepiento de lo que hice" Yeferson Cossio sobre lo vivído con Aida Victoria

En entrevista exclusiva para el Canal RCN, el creador de contenido y cantante Yeferson Cossio fue muy fiel a su estilo de "si a todo" y se atrevió a responder preguntas que pudieron tornarse incómodas por acontecimientos que generaron controversia en su momento y de los que poco o nada se le ha escuchado hablar en sus redes personales.

Como muestra de ello estuvo la dinámica donde le mostraron diversas fotografías de algunos de los rostros más reconocidos y sonados del medio y las redes sociales, para que este, hiciera pública su pensamiento frente a ellos.

Entre las instantáneas, hubo una que llamó particularmente la atención, no solo por la reacción inicial que tuvo el paisa sino por el fugaz romance que surgió entre ellos, poco después de oficializarse su primera ruptura pública con Jenn Muriel. Se trata de la creadora de contenido barranquillera Aida Victoria Merlano, quien para ese momento también había recién anunciado una crisis con su pareja Naldy.

Para ese momento y cuando las situaciones emocionales de ambos de eran las más estables, se filtró un video en redes sociales donde ambos, se estaban dando afecto y un ligero beso, mientras esperaban lo que parecía una orden en un restaurante. A raíz de esto, las presión pública que se ejerció contra ellos fue muy fuerte y pocas semanas después, ambos volvieron con sus respectivas parejas dejando claro, que nunca habían tenido nada mientras estuvieron con sus parejas y que pretendían continuar con sus relaciones y vidas con madurez.

Por toda la situación, el interrogante de los internautas sobre su amistad o persepción del otro era cada vez mauyor, pero ni Aida Victoria que se caracteríza por ser tan abierta en redes ni Yeferson que optó por reservar su vida privada, habían dado información al respecto.

Ese silencio se rompió durante la dinámica, donde en comienzo quería mantenerse discreto, pero después, al reflexionar que no tenía nada malo hablar sobre algo que ya hace parte de su pasado, se sinceró sobre lo que piensa hoy sobre ella y lo sucedido.

"Ay Díos mío, me gusta el acento de las mujeres costeñas....pero mentiras, porque me voy a quedar callado, ella es una buena persona, me arrepiento hasta la chi#$% de lo que hice, no era el momento, pero pues ella me cae bien, no le hablaría de nuevo en la vida y ya, pero me cae bien", respondió Cossio.