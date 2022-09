¿Va a ser papá? Yeferson Cossio sembró dudas con prueba de embarazo

El antioqueño Yeferson Cossio es considerado como uno de los creadores de contenido más famosos y seguidos en Colombia en el último tiempo, llegando a más de 9,8 millones de fanáticos con su contenido, el cual se caracteriza por bromas pesadas, viajes, excentricidades, ayudas sociales y últimamente también por su carrera musical.

Asimismo, su antigua relación con la influenciadora Jenn Muriel marcó su carrera en redes, llegando a convertirse en una de las parejas más seguidas y comentadas en redes, sin embargo, tras casi una década juntos, la pareja decidió poner punto final a su idilio de amor, sorprendiendo a sus seguidores con la repentina ruptura.

No obstante, el creador de contenido decidió mudarse hace unas semanas para Japón para iniciar una nueva etapa en su vida y dejar atrás tantas polémicas y revuelos en su contra y también para iniciar a enfocar su carrera en nuevos ámbitos.

Por eso, el antioqueño ha estado compartiendo algunos detalles de lo que ha sido esta nueva experiencia en su vida, como los lugares que visita, la comida exótica que consume, los nuevos amigos que ha hecho, entre otras curiosidades.

En las últimas horas el creador de contenido sembró la duda en redes sociales al compartir una fotografías en sus historias de lo que sería una prueba de embarazo con el resultado positivo, sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue el enternecedor mensaje que estaba junto a la prueba.

Adicional a la imagen, el antioqueño expreso su emoción colocando un mennsaje que decía: "Estoy muy feliz (emojis caras enamorado), dejándo a la imaginación de sus seguidores que la prueba y el mensaje eran para él.

No obstante, en una historia posterior quiso aclarar lo sucedido, pues ya miles de personas estaban hablando sobre la posible paternidad del influenciador, sin embargo, Yef, decidió expresar que sí se encontraba feliz por la noticia y que estaba muy emocionado, pero aclarando que se le había olvidado aclarar que la imagen con la prueba había sido enviada por un amigo anunciándole que iba a ser tío.

No soy yo quien será papá sino uno de mis amigos, me puse muy feliz, me envió la foto pasada por WhatsApp diciéndome "serás tío" y yo quedé encantado. De la emoción olvidé aclarar eso en la imagen pasada.