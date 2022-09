Santiago Arias y Karin Jiménez sorprendieron con reto extremo

Una de las parejas más estables y admiradas es la compuesta entre la modelo Karin Jiménez y el futbolista Santiago Arias, quienes han conformado un hogar especial junto a sus tres hijos, Milan, Thiago y Lucca.

Aunque el futbolista actualmente no goza de un gran momento en lo deportivo, pues desde su lesión en octubre de 2020, el lateral no ha podido encontrar hueco en algún equipo de la elite europea, tras pasar por el Bayer 04 Leverkusen, Atletico de Madrid y Granada C.F. el colombiano sigue sin poder recuperar su nivel que en algún momento lo llevo a ser considerado como uno de los mejores laterales del mundo.

Sin embargo, este tiempo en el que el jugador está en negociaciones para volver a las canchas, ha servido para que pase tiempo de lujo con su esposa e hijos, por eso, en redes se puede observar ocasionalmente a la pareja derrochar amor y enternecer junto a sus hijos.

La modelo compartió en su cuenta personal de Instagram un difícil reto al que se le midió junto a el futbolista, pues decidieron meterse en una piscina llena de hielo, algo que, los deportistas de élite hacen en ocasiones para recuperarse muscularmente tras un gran esfuerzo físico.

Adicionalmente, se dice que esta forma de terapias son beneficiosas para mejorar la salud inmunológica, reducir el estrés y estimular al sistema nervioso.

Karin expresó que era la primera vez que se le medía a este tipo de actividades, por eso, gracias al apoyo y compañía de su esposo se había decidido por realizarla y hasta dos veces en un día.

Poder vivir esta experiencia a tu lado no tiene precio. Expresó Karin. Ayer fue la primera vez que lo hice y lo hice dos veces el mismo día.

La modelo expresó también, que era una actividad que necesitaba de gran fuerza mental, pues, para poder soportar el frío intenso de la misma se debía tener una respiración adecuada.

Yo en ese momento solo me dedicaba a respirar, no era capaz de hablar, con esto me di cuenta que soy capaz de superarme.