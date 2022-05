Yeferson Cossio se dio el regalo más ostentoso de su vida

Si por algo se caracteriza el creador de contenido Yeferson Cossio es por su enorme corazón para ayudar a personas vulnerables y animalitos, por sus contenidos de humor y bromas extremas pero sobre todo, por los exhorbitantes gastos que ha hecho, en tapetes de pared hechos en oro, en dispositivos celulares bañados en oro de 24 kilates, en autos de lujos, etc.

Este último parece ser una de las inversiones favoritas del antioqueño. Así quedó evidenciado una vez en el marco de su cumpleaños de este domingo 15 de abril, donde hace solo minutos confirmó el multimillonario auto-regalo que se dará de cumpleaños, según sus palabras, convirtiéndose en el gasto más ostentoso de su vida.

¿Saben qué? de auto-regalo de cumpleaños yo me había dado un carro. Yo creo que este es el regalo más ostentoso que me he dado en la vida de lejos, me hace ver todos mis autos juntos feos. Lo compré desde febrero, porque tocaba hacerlo y toda la vuelta y se supone que iba a llegar hace unos cuatro o cinco días, pero como hubo el bombardeo a este barco ruso, la importada del carro se detuvo y el bunker se fue a un puerto más cercano y ahí tiene que estar hasta el 23 de mayo.